大寶森節背負卡瓦第 赤腳苦行精神救贖

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印度教徒以苦行僧方式答謝神明，慶祝大寶森節，大批信徒頭頂奶壺，或扎滿鋼針及鋼線，背負插滿孔雀羽毛的「卡瓦第」，一路赤腳苦行超過4公里，期盼獲精神救贖等。

新加坡有大批印度教徒，大寶森節（Thaipusam）不僅是信徒們苦行贖罪、還願、感恩和淨心重要節日，也是非常神聖莊嚴的節慶活動。

即便有外國觀光客認為這是非常特別的嘉年華會，也有觀光客入境隨俗，隨著虔誠信徒腳步，以赤腳步行方式，從小印度區的柏魯瑪印度廟（Sri Srinivasa Perumal Temple）出發，連夜步行到丹達烏他帕尼廟（Sri Thendayuthapani Temple），遊行長度約有4公里。

今年2月8日的小印度區，人潮下午逐漸集聚，甘貝爾巷（Campbell Lane）市集堆滿慶祝這個神聖莊嚴日子必備的奶壺等用品，大批信徒深夜時如潮水般湧入。

三五成群的信徒們，各自聚集圍坐在柏魯瑪印度廟的附近棚內，不斷進行祈禱、打鼓、呼喊等祭祀儀式，信徒們開始進行以針刺穿舌頭、雙頰等儀式，讓圍觀群眾及遊客們精神幾近亢奮狀，信徒虔誠之情溢於言表，場面著實震撼人心。

時序愈近深夜，小印度區的實龍崗路（Serangoon Road）愈顯肅穆。大批頭頂牛奶罐的男女信徒已相繼出發，他們要以赤腳步行方式走完全程，一波接連一波出發的信徒們，隨著黑夜降臨徹夜行進，表達對神明的虔誠之情。

當天色大亮沿著實龍崗路行進，途中不乏看到臉上、雙肩扎滿鋼針及鋼線、背負插滿孔雀羽毛的「卡瓦第」（Kavadi）信徒，同時也有信徒背上插進10多個小鐵(金勾)，鐵(金勾)連上粗繩，由身後的信徒用手拉扯行進。其他也有信徒在背上的鐵(金勾)上掛滿沉甸甸水果等物品，甚至腳穿釘鞋苦行前進，希望獲得精神的救贖。

行進路途中更有信徒們提供免費茶水，3個現場演奏地點更圍聚大批國際旅人，體驗年度盛事大寶森節充分展現出多采多姿的文化意涵。

甘貝爾巷裡販售印度特色文明飾品的「Celebration of Arts Pte Ltd」業者拉梅什（Ramesh）說，大寶森節在印度是非常知名的紀念節日，特別對身處全球各地的坦米爾人來說更是如此，坦米爾人每年普遍都在1月或2月舉行慶祝活動，諸如新加坡、英國、美國、加拿大等地都會有慶祝活動。

大寶森節是印度教徒苦行贖罪、還願、感恩和淨心節日，每年在坦米爾曆的「泰月」（第10個月）滿月時慶祝，新加坡媒體報導稱，相傳戰神穆盧幹（Murugan）以雪山女神贈送的長矛消滅了魔鬼，信徒每年都會在這一天舉行儀式。新加坡今年舉行的大寶森節遊行，約有5萬多人見證這個歷史盛況。1060224

(中央社)