原民也要會英文 來義高中推部落國際化

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推廣原住民文化，不能只在國內推動。全國最大的原住民族學校、屏東縣來義高中推動「部落國際化」課程，希望原民青年也能說流利英語，與海外少數民族交流。

來義高中被選為107課綱前導學校，學校超過95％的學生是原住民，而以排灣族為主。

來義高中近年積極發展原住民族教育特色課程，包括傳唱古謠、原住民舞蹈、原民合唱團等，也規定從國中一年級到高中三年級，每年都要修族語課，傳承部落文化。

來義高中教務主任陳冠州表示，為了打造完整的6年一貫排灣族中等實驗學校體系，106學年度起將成立「原住民族實驗專班」，初期招收15位學生，目標是將一般教育、民族教育和國際教育融為一體。

陳冠州說，現在來義高中的原住民學生，族語大都能達到初級的水準，未來希望高中畢業時能達中級。

除了族語，英語也將有所要求，陳冠州說，過去原住民的孩子，英文能力普遍較差，未來希望引進外籍教師協同教學，高中畢業時能達到全民英檢中級的程度。

陳冠州說，原住民文化不能只在國內說，也要能到海外說，因此英語是必備能力。來義高中今年將和中國大陸的少數民族地區學校合作，一同推廣部落國際化，未來目標是和紐西蘭的毛利人交流。

除了語言，來義高中也和成功大學合作，推展「原住民科學」。陳冠州解釋，過去部落有很多傳統是靠經驗傳承，但其中很多可以有科學解釋，例如狼煙要怎麼放、如何配合風向和施放高度等，都可以和科學結合，方便下一代學習。1060224

(中央社)