2017賞花最前線》絕美！晴空塔下的櫻花開了
日本櫻花前線將於3月下旬火熱開跑，而日本部分地區近日搶先捎來櫻花春訊，東京近郊的伊豆河津櫻已染紅河畔，淺草地標晴空塔下的櫻花也開出朵朵粉嫩櫻花，夢幻景緻惹人醉。
伊豆河津町櫻花花期提早東京一個月，長達4公里、逾千棵櫻花林，沿著河道爭豔早春，上周末河津櫻陸續滿花，是僅次2002年後最早的最佳觀賞期，而這周正是河津櫻盛開期，河津櫻花祭即日起到3月10日，每日夜間18時到21時點燈，能漫步欣賞壯觀河畔夜櫻，花期預估到2月底。
櫻花千姿百態，東京晴空塔下粉紅櫻花也已綻放，早櫻盛開景緻美得張揚，尤其入夜後與晴空塔照映，繽紛浪漫氛圍吸引眾人目光。
櫻花前線一路從九州地區北上，weathernews預估東京3月22日開花，大阪3月25日開花，京都3月27日開花，秋田4月14開花，青森4月21日開花，釧路5月13日開花。
(中時電子報)
關鍵字：日本賞櫻櫻花季
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