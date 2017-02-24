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2017賞花最前線》絕美！晴空塔下的櫻花開了

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河津櫻是東京近郊最早盛開的櫻花之一，逾千株櫻花沿著河畔盛開。(圖/河津町觀光協會)
河津櫻是東京近郊最早盛開的櫻花之一，逾千株櫻花沿著河畔盛開。(圖/河津町觀光協會)
晴空塔下櫻花上周已開花，與高聳晴空塔映出絕美春景。(東京スカイツリー / Tokyo Skytree)
晴空塔下櫻花上周已開花，與高聳晴空塔映出絕美春景。(圖/東京スカイツリー / Tokyo Skytree)

日本櫻花前線將於3月下旬火熱開跑，而日本部分地區近日搶先捎來櫻花春訊，東京近郊的伊豆河津櫻已染紅河畔，淺草地標晴空塔下的櫻花也開出朵朵粉嫩櫻花，夢幻景緻惹人醉。

伊豆河津町櫻花花期提早東京一個月，長達4公里、逾千棵櫻花林，沿著河道爭豔早春，上周末河津櫻陸續滿花，是僅次2002年後最早的最佳觀賞期，而這周正是河津櫻盛開期，河津櫻花祭即日起到3月10日，每日夜間18時到21時點燈，能漫步欣賞壯觀河畔夜櫻，花期預估到2月底。

晴空塔下櫻花花景。(東京スカイツリー / Tokyo Skytree)
晴空塔下櫻花花景。(東京スカイツリー / Tokyo Skytree)
河津迷人的不只有櫻花，還有知名溫泉，諾貝爾文學獎著名文學家川端康成的《伊豆踊子》就是以這裡為背景。(圖/河津櫻觀光協會)
河津迷人的不只有櫻花，還有知名溫泉，日本諾貝爾文學獎文學家川端康成的《伊豆踊子》就是以這裡為背景。(圖/河津櫻觀光協會)
河津川櫻花2月22日花況。(圖/河津櫻觀光協會)
河津川櫻花2月22日花況。(圖/河津櫻觀光協會)

櫻花千姿百態，東京晴空塔下粉紅櫻花也已綻放，早櫻盛開景緻美得張揚，尤其入夜後與晴空塔照映，繽紛浪漫氛圍吸引眾人目光。

櫻花前線一路從九州地區北上，weathernews預估東京3月22日開花，大阪3月25日開花，京都3月27日開花，秋田4月14開花，青森4月21日開花，釧路5月13日開花。

(中時電子報)

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關鍵字：日本賞櫻櫻花季
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