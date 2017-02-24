愛子公主罹厭食症瘦成紙片人 醫曝：恐有生命危險

愛子公主激瘦成紙片人，被推測罹患厭食症。(圖/東網)

日本皇太子德仁夫婦的掌上明珠「愛子公主」，日前曝光時兩頰明顯瘦到凹陷，昔日的嬰兒肥模樣已不在，也讓外界擔憂健康狀況是否亮紅燈?雖然皇太子受訪時強調愛子沒事，不過有精神科醫生察覺異樣，更表示嚴重的話恐會危及生命危險。

根據日本《女性SEVEN》週刊報導，愛子公主去年以身體不適為由缺課1個多月，雖然目前已復學，不過卻驚見全身瘦成皮包骨，體重目測不到40公斤，可說暴瘦成紙片人，此外兩眼無神臉色蒼白，憔悴模樣讓網友驚呼「看起來比雅子妃還老」，種種跡象被揣測可能罹患厭食症，對此皇室緊對外澄清她健康無礙。

對此則有精神科醫生表示看法，她認為應該是罹患嚴重厭食症，不過本人可能沒察覺自己生病，還是覺得自己「變美」，因此推測厭食狀況恐達到危險標準，嚴重可能有致命危機，建議應盡快就醫治療，並且接受精神治療。

(中時電子報)