美財長：期望8月前通過重大稅改方案
美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天提出8月前制定對中產階級和企業減稅的時間表，但表示川普政府對於更廣泛的新版進口稅制建議仍在進行研議。
路透社報導，梅努欽自上週接任財長以來首度接受電視訪問，他暗示稅務改革計畫的關鍵部分仍有許多工作要做，並說這項計畫是他「第一要務」。
梅努欽告訴CNBC：「我們致力通過稅改方案。這非常重要。它將聚焦中產階級所得稅寬減、簡化，以及讓企業稅相對世界其他國家具有競爭力。」
他說：「我們想要在8月（國會）休會前把事情做好。」但梅努欽稍後在福斯財經新聞網（Fox BusinessNetwork）受訪時承認時間表「非常積極」。
川普之前承諾在3月初宣布「驚人的」（phenomenal）稅改方案，以寬減企業稅。
梅努欽表示，範圍更廣的稅務計畫仍在進行研議，稅改計畫將與參、眾兩院進行協商。
梅努欽在談到較廣泛的稅改計畫時告訴福斯財經新聞網：「我們認真看待它。它某些方面讓我們感到關心，也有某些方面令我們感到欣喜。」「它將著重於提振經濟成長，我們須傾聽人民心聲，我們會考慮他們的想法。」
在稅務改革和川普政府其他政策將提振經濟成長的預期下，美股近幾週頻創歷史新高，然而投資人對政策細節何時出爐已開始顯得不耐煩。
由於未能提供稅改計畫許多新的資訊，美元兌一籃子主要貨幣貶值，美公債殖利率下滑，美股今天漲跌互見。（譯者：中央社徐睿承）1060224
(中央社)
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