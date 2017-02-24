工業服務業普查 雲林掛牌啟動

雲林縣政府表示，工業及服務業普查掛牌啟動，將在4月15日至6月15日普查縣內不論公民營業者、有固定處所3萬多家，籲請配合以利產業政策的擬定參考。

「雲林縣工業及服務業普查處」由縣長李進勇揭牌啟用，預計動員300多名人力，進行縣內3萬1647家業者普查，後續各鄉鎮市公所將設立「工業及服務業普查所」。

李進勇指出，工業及服務業普查是統計法規定應定期舉辦的調查，從民國43年開辦，每隔5年辦理1次，今年是第13次舉辦。

為降低受訪者的疑慮，雲林縣府提出「3不加2會」的原則；「3不」是指普查員不會洩露受訪廠商資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要求受訪者提供金融機構帳戶或存摺。

「2會」是指普查員會佩戴普查員證、會親自遞送普查單位函。業者若有疑問，可洽行政院主計總處或雲林縣政府主計處、建設處及鄉鎮市公所查詢。

縣府建設處表示，雲林縣工業及服務業普查將於4月15日至6月15日展開，採取「派員面訪調查法」、以地毯式訪查為主，網路填報為輔。

凡在普查標準期內（105年1月1日至12月31日）從事工業及服務業等經濟活動的企業及場所單位，不論為公營或民營、公司組織或非公司組織、已登記或未登記，只要設有固定處所者，都是普查對象。

工業及服務業普查的目的，在於蒐集工業及服務業經營概況、資源分布、資本運用、生產結構、產銷變動及其他有關經濟活動基本資料，以提供政府規劃工業及服務業發展計畫，釐定有關產業發展策略的參考依據。1060224

(中央社)