工業服務業普查 雲林掛牌啟動
雲林縣政府表示，工業及服務業普查掛牌啟動，將在4月15日至6月15日普查縣內不論公民營業者、有固定處所3萬多家，籲請配合以利產業政策的擬定參考。
「雲林縣工業及服務業普查處」由縣長李進勇揭牌啟用，預計動員300多名人力，進行縣內3萬1647家業者普查，後續各鄉鎮市公所將設立「工業及服務業普查所」。
李進勇指出，工業及服務業普查是統計法規定應定期舉辦的調查，從民國43年開辦，每隔5年辦理1次，今年是第13次舉辦。
為降低受訪者的疑慮，雲林縣府提出「3不加2會」的原則；「3不」是指普查員不會洩露受訪廠商資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要求受訪者提供金融機構帳戶或存摺。
「2會」是指普查員會佩戴普查員證、會親自遞送普查單位函。業者若有疑問，可洽行政院主計總處或雲林縣政府主計處、建設處及鄉鎮市公所查詢。
縣府建設處表示，雲林縣工業及服務業普查將於4月15日至6月15日展開，採取「派員面訪調查法」、以地毯式訪查為主，網路填報為輔。
凡在普查標準期內（105年1月1日至12月31日）從事工業及服務業等經濟活動的企業及場所單位，不論為公營或民營、公司組織或非公司組織、已登記或未登記，只要設有固定處所者，都是普查對象。
工業及服務業普查的目的，在於蒐集工業及服務業經營概況、資源分布、資本運用、生產結構、產銷變動及其他有關經濟活動基本資料，以提供政府規劃工業及服務業發展計畫，釐定有關產業發展策略的參考依據。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。