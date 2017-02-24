亞馬遜網站將在西雅圖設得來速超市
亞馬遜網站（Amazon）正籌畫在西雅圖社區開設一家得來速（drive-through）形式的超級市場，期盼讓消費者體驗全新的買菜經驗。
西雅圖地方電視台KING報導，根據一份於2月7日遞交的商家申請販賣酒精飲料執照申請，位於西雅圖巴拉德（Ballard）社區，仍在興建中、占地9700平方呎（約901平方公尺）建築物，將是亞馬遜即將開設的新超市。
報導指出，根據亞馬遜設計，未來消費者可以先在網路下單，選定15分鐘到2小時的取貨時間，接下來開車前來這家得來速超市等待領貨，工作人員將會把貨品送到消費者的車上。
雖然在西雅圖市政府計畫部門的資料上，對於這棟建築物的所有權人並未明確標示，但在販賣酒精飲料執照的申請書上，則明確寫著建築物業主為亞馬遜。
食物零售顧問戴維森（Roger Davidson）分析，雖然許多連鎖商家都已有得來速或超市取貨的服務，但亞馬遜透過這間超市所提供的創新服務方式，估計在業界將贏得領先地位。
戴維森進一步指出，這棟建築物的設計與設備，讓所有流程變得非常有效率，因此亞馬遜在成本、人工方面將具有較高的競爭力。
亞馬遜並不願針對這棟建築或進軍超市表示評論。1060224
(中央社)
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