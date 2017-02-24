臍帶血漿再應用 造血幹細胞10天增百倍

臍帶血內含造血幹細胞，可用來治療血液、免疫等疾病，元智大學團隊開發新技術，10天就能讓造血幹細胞數量增加近百倍，突破過去移植體重40公斤的限制。

元智大學化學工程與材料科學系副教授姚少凌長期投入幹細胞工程等研究，他將「臍帶血血漿加值應用技術」和「造血幹細胞無血清培養基」結合，有別於傳統的幹細胞培養方法，10天就能讓造血幹細胞數量增加近百倍，突破過去移植體重40公斤的限制，讓臍帶血的保存能造福更多人。

臍帶血中含有造血幹細胞，可用作臨床治療應用，姚少凌表示，造血幹細胞有自我更新、快速生長、分化成為各種成熟血液細胞的能力，目前全球每年約7萬多個造血幹細胞移植案例，能治療白血病、黏多醣症等血液疾病，及癌症化療後造血與免疫系統再生，是對臨床治療非常重要的細胞。

但目前造血幹細胞在基礎研究與臨床應用上也面臨瓶頸，姚少凌指出，臍帶血內雖有造血幹細胞，但數量太少，不少科學家都在研究如何透過體外增殖培養的方式，增加造血幹細胞數量。

姚少凌說，目前主要的培養方法，是添加異種動物血清，但異種動物血清生產與使用一直有倫理爭議和使用限制，因此他透過研究，開發「造血幹細胞無血清培養基」，結合「臍帶血血漿加值應用技術」，將過去被視為廢棄物的臍帶血血漿，透過特殊處理製成血小板濃厚的血漿，取代異種動物血清。

有別於傳統的幹細胞培養方法，姚少凌指出，透過這個技術，只要10天就能讓造血幹細胞數量增加近百倍，突破過去移植體重40公斤的限制，讓臍帶血的保存能造福更多人，除了解決幹細胞研究細胞數量不足的問題，未來也希望能進行臨床人體實驗。1060224

(中央社)