訓練有成 自閉兒就業不是夢

高雄市政府社會局無障礙之家設置自閉症日間服務中心，培養自閉兒精細能力及作業穩定性等，讓訓練有成的自閉兒就業不是夢。

這處日間服務中心猶如小型作業所，服務尚有工作能力，但還未足以進入庇護、支持性等就業市場的成人自閉兒，希望透過日常的代工作業訓練，培養自閉兒精細能力及作業穩定性等，進而有機會能進入勞動就業市場，減輕家庭照護負擔。

高雄市政府社會局無障礙之家表示，服務中心以承接代工作業為主，例如印刷類、電子類及鉛封代工等，並對外銷售抹布，目的是為讓自閉兒能面對多元的作業類別，降低對學習新事物的挫折感，加強對重複作業的忍耐力，提升作業能力及進步的目標。

服務中心利用這些微薄的代工收入轉換成每月認真工作獎勵金，金額會依照每位自閉兒的工作產能、產量及表現等發放，並透過每週的戶外活動，讓自閉兒挑選自己喜愛的餐點、飲料，不僅讓他們學習購物，也讓他們明白穩定且努力的工作會有收穫。

經由作業訓練，已成功推介自閉兒進入就業職場，例如有一名自閉兒到高雄市鳳山行政中心擔任清潔工作，可獨自完成工作並返家；也有學員經過中心長時間的輔導及設計相關輔具，轉介至庇護工場學習縫製口罩；一名學員轉介擔任蛋捲生產線的工作，邁向自立生活的目標。

高雄市政府社會局無障礙之家主任陳桂英表示，自閉兒因先天腦部功能受損，引起認知、語言及人際等障礙，很難適應學習新事物，自閉症日間服務中心的設立是為協助自閉兒能自立生活，透過固定的代工作業，提升作業穩定性，進而滿足對作業的成就感，也減輕許多自閉症家庭的負擔。1060224

(中央社)