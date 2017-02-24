獨檢組：對朴槿惠採取限時性起訴中止

由於負責調查朴槿惠親信干政醜聞案的南韓獨立檢查組的調查期限鎖定為本月28日，考慮到期滿後無法對朴槿惠進行追加調查，獨檢組將對朴槿惠採取「限時性起訴中止」措施。

南韓「東亞日報」今天在頭版以「獨檢組運作時間僅剩4天：對朴槿惠採取限時性起訴中止」為標題，報導了獨檢組或許暫緩起訴朴槿惠，待彈劾案結果揭曉或朴槿惠卸任後再進行起訴。

獨檢組新聞發言人李圭(吉吉)23日在記者會表示，獨檢組方面在調查到期前，附條件地暫緩起訴朴槿惠。也就是說，朴槿惠在因憲法法院判決而被罷免或任期結束前，暫不被起訴。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條以「轉變成定時炸彈的『彈劾時鐘』」標題，報導了憲法法院的最終審理方式，並強調，「駁回時將引爆革命，引用時則造成內亂」，描述了反、挺朴槿惠兩派勢力的尖銳對立。

根據韓國憲法第84條，除非犯下內亂或外患罪，朴槿惠享有 刑事豁免特權。也就是說，獨檢組在28日後無法對朴槿惠再進行調查。而在被罷免或卸任後，朴槿惠將失去該特權，屆時檢方將決定是否起訴。1060224

(中央社)