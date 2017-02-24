馬來西亞證實金正男死於VX神經毒劑

金正男(美聯社)

馬來西亞警方周五證實，北韓領導人金正恩的哥哥金正男死於VX神經毒劑，臉部和眼部被發現這個毒物的殘留。

根據法新社(AFP)報導，馬來西亞政府的化學武器分析單位在金正男的臉和眼睛上採樣後，發現了這種毒物殘留的痕跡。VX神經毒氣(ethyl N-2-Diisopropylaminoethyl Methylphosphonothiolate)是化學戰裡面最強效的神經毒劑，毒氣無色無味、觸感像機油，穩定度和毒性很高。聯合國將這種毒物列為大規模毀滅性武器之一。

吉隆坡機場的監視器畫面顯示，2月13日兩名女性靠近金正男後，疑似在他臉上抹了東西，不久之後金正男就尋求機場人員的協助，隨後被帶到醫護室。馬來西亞警方表示，金正男在被送達醫院前就出現抽蓄的情形，隨即死亡。

他的遺體解剖已經排除心臟衰竭的可能性，調查員已將焦點轉移到他臉上被抹了毒物的可能性，尤其是因為南韓堅持金正男是遭刺殺。

VX神經毒氣過去已知的使用紀錄只出現在化學戰裡，美國疾病控制預防中心認為這是所有神經毒氣中毒性最強的，倘若皮膚接觸到任何可見的VX神經毒液，若不立即洗掉都可能會致命。 所有神經毒氣劑都會阻礙人體酵素的運作，酵素是人體腺體和肌肉的開關，如果沒有酵素腺體和肌肉最後就會疲勞，無法支持呼吸。

馬來西亞警方現在已經因為此案拘捕了兩名分別為印尼以及越南籍的女性，以及一名北韓男性，並且希望能夠偵訊另外七人。路透社(Reuters)引述馬來西亞警方的說法報導，這兩名女性在金正男臉上抹了液體，隨後洗手逃離現場。

北韓官媒在案發後一度保持沉默，直到昨日才攻擊馬來西亞政府處理這個事件有政治動機，並指控馬國和南韓勾結。北韓也未正面證實死者是金正男，但抨擊馬來西亞拒絕將遺體交給北韓駐馬來西亞大使館的要求。馬來西亞政府表示，需要提供DNA樣本，證實是金正男的家屬才可領回遺體。

(中時電子報)