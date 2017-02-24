《Voice》堪比《信號》 太血腥遭處分

張赫在《Voice》中飾演妻子被先姦後殺的刑警。（圖／翻攝網路）

去年轟動亞洲的殺人懸疑韓劇《信號》，被封為是年度最好看，編劇先前也證實將會開拍續集！而今年由張赫、李荷娜主演的《Voice》同樣走殺人懸疑路線，但血腥程度更高，儘管收視率亮眼，但還是遭韓國放送通信委員會祭出勸告處分。

《Voice》與《信號》都是在韓國付費電視台播出，因此在畫面內容上較無禁忌，尤其《Voice》比《信號》還要血腥，緊湊的劇情讓觀眾看得又怕又過癮，不過也因內容太過寫實，包含兇手拿鈍器連續殺人、虐童刺殺、綁架性侵等，太過重口味也引來關注。

而韓國放送通信審議委員會近來就針對《Voice》開會，最終還是針對該戲暴力又血腥的場面判以「勸告處分」；至於台灣播出方面，《愛奇藝》在播出上就有對某些過於血腥場面打馬賽克。

(中時電子報)