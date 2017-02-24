NBA》詹皇即將得償所願 騎士有望簽D威
隨著小牛官方宣布釋出原先主控戴隆威廉斯，一直鼓吹球團簽下具戰力替補後衛的騎士「小皇帝」詹姆斯，這下子總算可以如願了！因為《ESPN》記者史坦爆料，威廉斯下定決心加盟騎士，甚至也把前小牛隊友波格特一起找過去。
威廉斯本季場均13.1分、6.9助攻，卻在小牛待得很不如意，主因除了頻頻受傷，小牛主帥卡萊爾也不愛用他，如今小牛官方釋出威廉斯並不意外，在48小時之後，他就可以跟新東家簽約，目前傳出騎士、馬刺、火箭等隊都有興趣。
只是威廉斯似乎鐵了心加盟騎士，畢竟能跟詹姆斯、厄文等人攜手挑戰衛冕，機會可不常有，騎士也一直需要1名足以挺替厄文的控衛，兩邊當然一拍即合，就等他正式跟騎士簽約而已，火箭與馬刺也只能打消念頭。
至於被小牛交易到七六人的波格特，在七六人仍有恩比德、歐卡佛兩名優質長人的前提下，應該沒多久就被買斷釋出，騎士也打算把他找進來補強內線，只是可能錯失威廉斯的火箭，可能會用更積極的態度去招攬波格特。
(中時電子報)
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