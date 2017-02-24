綠色大學聞名 暨南建設多樣化的生態公園環境

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國立暨南國際大學位於台灣地理中心南投縣埔里鎮，以綠色大學聞名。（暨大提供）

國立暨南國際大學位於台灣地理中心南投縣埔里鎮，四周層巒疊翠視野開闊，校地總面積150公頃，位列全國大專校院前茅，國道六號通車後，往返學校更加便捷。目前設有人文、教育、管理、科技等4學院，有20個學系、25個碩士班(另設7個碩士在職專班)、14個博士班，優質師資與學習環境是莘莘學子的最佳選擇。

國立暨南國際大學指出，該校自1995年設校以來，在南投埔里默默深耕發展，持續提升教學品質，進行學術研究，服務族群社會。

暨大指出，該校乃為達成強化人才培育、增進僑教功能、平衡區域發展、推展國際學術交流等目標而成立。暨大位居台灣地理中心，並以建立國際學術重鎮自期，培養術德兼修、經世致用的高素質人才，除基礎學術研究外，又特別強調東南亞區域研究、產學合作及推廣服務、培育僑界人才等發展重點。

利用埔里好山好水的天然資源，暨大還規劃在日月潭遊湖的風帆課、附近馬場的馬術課、埔里素有盛名的射箭課，及高爾夫、壘球、游泳和國標舞等特色運動課程。

暨大以綠色大學聞名，以建設多樣化的生態公園環境，作為校園景觀目標，主要願景內容包括：台灣杉生態公園、暨大黑森林、春櫻冬梅杏花林、茄苳樹綠色隧道、孟宗竹林、藝術路標、天際線導覽地標、暨大天籟園、台灣原生植物園步道、中水道生態景觀工程。

(中時)