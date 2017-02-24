雲科大師資陣容強11年獲教學卓越計畫
雲林科技大學師資陣容堅強，教師逾五成獲歐、美、日名校博士學位，逾八成具實務經驗，教學設備充實，學風鼎盛、創意一流，連續11年獲教育部教學卓越計劃，總補助金額居全國技職之冠。
細述雲科大的「風雲榜」，其中：工程學院獲IEET國際工程及科技教育認證；管理學院榮獲AACSB國際認證及ACCSB華文學院商管認證；2016年德國紅點設計概念排行榮獲亞太地區大學排名第6名；2016年連續三年榮獲教育部生命教育特色學校；2016年連續二次榮獲教育部品德教育特色學校；2016年連續11次獲中國工程師學會選為全國大專校院產學合作績優學校。
雲科大成立於1991年，為技職教育之高等學府，現有工程、管理、設計、人文與科學等4個學院，21個系（19系+2個學位學程）、27個研究所碩士班（25所+2個碩士學位學程）及13個研究所博士班，學生人數近一萬人。
雲科大表示，為發揮科技大學社會責任，成立創新創業策略聯盟、特定產業聯盟、工業區策略聯盟及夥伴學校策略聯盟，協助區域產業及夥伴學校發展。
雲科大打造YunTech品牌，整配合校內外資源，發展「綠色科技與生活」及「文化創意」之特色領域，運用產學合作、設計創新優勢，全力推展典範計劃、教學卓越、產學合作、國際交流、綠色大學、國際競賽，打造「產學與創新合體，典範與分享並進」之幸福科技大學
(中時)
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