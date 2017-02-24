行刺金正男毒物 證實為VX毒劑

我要評比

路透社報導，馬來西亞警方今天表示，用於謀殺北韓領導人金正恩異母兄長金正男的毒物，確認是VX神經毒劑。

先前一段來自吉隆坡國際機場的監視器影片顯示，當時1名著牛仔褲的女子從後抓著金正男，另1女子隨即朝他臉上噴灑毒物。有日本電視台計算，整個突襲犯案過程不到3秒。

在隨後的影像，金正男出現在畫面並告訴安全警衛自己遭人在臉部噴了東西。金正男隨後就死於機場。1060224

(中央社)