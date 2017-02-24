搶228連假商機 新光三越美食買千送百

我要評比

新光三越台北信義新天地A11 、台中中港店Miacucina焦糖堅果鬆餅235元，另，橙橘草莓胡桃沙拉425元（大）、酪梨野菇帕尼尼315元、三種起士烤番茄薄餅395元。（業者提供）

新光三越台北信義新天地A11、台北南西店、台中中港店Gordon Biersch GB鮮釀餐廳夏庫特里派對拼盤680元。（業者提供）

新光三越台南中山店 、高雄三多店DAZZLING cafe莓果海洋蜜糖吐司＋140元以下飲品，350元。（業者提供）

228連假到，新光三越看好逛街人潮可增5％，今（24日）起至28日針對集客力最強的餐飲首度推出「春花綻放貴賓獨享大回饋」活動，持貴賓卡於餐廳/咖啡廳/食品/小吃街當日過卡消費滿1000元，可兌換新光三越電子贈品禮券100元。

此外，因應春上市，全台引進100個全新店櫃，同一活動檔期刷台新銀行新光三越聯名卡並持貴賓卡過卡消費滿5000元，可兌換新光三越商品禮券100元；持新光三越貴賓卡當日當店不限金額消費+扣會員點數1點，可參加酷玩樂團Coldplay2017演唱會抽獎活動。

(中時)