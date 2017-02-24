虛擬實境VR結合教學 嶺東科大最吸睛

嶺東科大針對虛擬實境VR結合教學，以沉浸式互動學習提升學生的創意思維。（嶺東科大提供）

嶺東科技大學以管理、財經、設計、時尚與資訊5個學院為主軸，別出心裁的規劃出動、靜態展場；其中虛擬實境VR結合教學，以沉浸式互動學習提升學生的創意思維，成為展場上的焦點；靜態主要展現學生在國內、外獲獎作品，並強調學校專業領域之特色發展。

設計學院針對虛擬實境VR結合教學，以沉浸式互動學習提升學生的創意思維！過去幾年，在科技發展最常聽到物聯網IoT、大數據Big Data、擴增實境Augmented Reality與虛擬實境Virtual Reality等相關主題，其中虛擬實境技術的應用領域已從專業領域，拓展到日常生活之中，虛擬實境的體驗與學習成為發展的主流領域。

嶺東科大設計學院積極開發虛擬實境學習系統，藉由沉浸式互動學習，結合專業設計的元素，發揮學生不受限制的創意發想設計理念，以培養出新一代具有創新思維的優秀設計人才。

資訊科技系以特色教學─創意的3D互動科技作品，簡單的程式邏輯及動手做的生活硬體，包括1.機器人的競鬥：呈現學生運用平板及手持裝置，實踐軟體操控硬體的概念，創造出未來發展的競爭力。2.循跡自走車：呈現學生尋寶的概念，採用最新無人車的概念，展現軟硬體結合之韌體的媚力，因應未來世界無人自動設備運行資訊科技的來臨。3.贈送3D姓名掛飾：會場展現3D列印的相關設備實際操作的過程，讓資訊科技融合智慧產品包裝及設計的概念，讓資訊領域的學習加注設計領域的樂趣，讓學習充滿多樣與變化。

在3項體驗活動中，展現了嶺東科技大學的用心，也充份讓參訪的高中職學生，可以體驗嶺東科大資訊科技系的能力與教學特色，瞭解該校近年在辦學績效特別突出，備受各界的矚目。

(中時)