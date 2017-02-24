冷空氣南衝 吳德榮：昨晚氣溫已達低點

氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣一股腦兒往南衝，昨晚氣溫就達到最低點，因濕冷大氣的特性，未來幾天的最低氣溫，未必都會出現在每天的清晨。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，昨天鋒面快速通過，大陸冷氣團隨鋒面南下，氣溫驟降，北台灣的氣溫大約從清晨的攝氏18、19度開始下降，晚間6時48分淡水已降至10.6度，這波冷氣團在平地的最低溫，很可能已經出現。

今天清晨最低溫淡水11.5度、新竹11.9度、新屋11.9度，都比昨晚回升1度左右，可見這波冷空氣是一股腦兒往南衝，昨晚就達到最低點。

至於今天到下週一（24日至27日）天氣，吳德榮說，今、明兩天北台灣的最低氣溫，雖不致低過昨晚已出現的，但仍會相當接近；而其他地區的低溫尚未降至最低，還會再降。台北市約在13度左右，中部以北空曠地區則在11、12度左右。

吳德榮指出，這波冷空氣因水氣多，白天、晚上氣溫皆低，所以感覺會特別濕冷，要注意保暖。3000公尺以上的合歡山、玉山等高山，在水氣及溫度條件配合較佳時，可望降雪。1060224

(中央社)