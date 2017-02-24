周杰倫率J Team 與粉絲PK英雄聯盟
流行天王周杰倫預告將於今天晚上親自上陣，帶領杰藝文創旗下的J Team電競戰隊在龍珠直播平台上與粉絲們PK英雄聯盟(LOL)。
周杰倫喜愛電玩遊戲已是眾所皆知，熱愛電競的他，除了是線上遊戲《英雄聯盟》的代言人外，將首度親自上陣，帶領杰藝文創旗下的J Team電競戰隊以及實況主小草、GY祥、吳依稀等人，一起在龍珠直播平台上與粉絲們相見。
杰藝文創與直播平台攜手打造「召喚周杰倫」的活動，預計於今晚19時30分開始，粉絲們將有機會與流行巨星、職業選手及高端的實況玩家做近距離的互動，在召喚峽谷內並肩作戰，或成為互相較勁的對手，整個活動將在J Team的龍珠頻道進行線上直播。
這次活動，全球的粉絲都能於線上觀看，同時在J Team粉絲團上也有獨享的回饋活動，只要線上觀看直播並按讚分享，就有機會獲得杰倫親筆簽名的J Team周邊商品。1060224
(中央社)
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