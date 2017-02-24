萬人馬拉松中 警找到離家女孩蹤影
「拜託你幫幫忙！幫忙找回我的女兒！」日前1位媽媽焦急地跑到台中市政府警察局第六分局市政派出所請求員警幫忙；婦人表示，女兒疑因課業壓力過大及青春叛逆期，昨晚離家出走至今未歸，林母徹夜未眠在外面尋找女兒的身影。
警方指出，該少女因晚上堅持出門找同學聊天，於是獨自跑到同學家，同學及其家長便將少女帶到麥當勞聊天，並通知其母來帶女兒回家，經過苦勸總算把女兒帶回家；不料凌晨3點起床上廁所，發現女兒又再度離家，便開始尋找女兒下落！
少女家人分頭在街頭找尋，因當天早上剛好市政路附近正在舉辦「2017大台中萬人城市路跑」活動，人潮眾多，只好求助警方的幫忙。警方調查，當天凌晨4時許，附近住戶報案有可疑女子在家附近出沒，當時前往察看時未發現可疑人物，推測可能就是該離家出走的少女！
警方立即通知巡邏的同仁加強協尋，約莫半小時後，有馬拉松義交報案拾獲手機，表示係1名女子邊跑邊把手機丟下，消失在人群中；過10分鐘後又有民眾報案，在秋紅谷的廁所內撿獲女性證件及隨身物品。
警方指出，警員余廷皓、林昱左、藍文江直覺推測，少女應該就在附近不遠的地方，以撿獲地點擴大找尋，果然順利找到少女；家屬對於警方可以在馬拉松人海中找到女兒，感到十分佩服，非常感謝警方的大力協助，讓女兒平安歸來。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。