萬人馬拉松中 警找到離家女孩蹤影

家屬對警方可以在馬拉松人海中找到少女（右二），感到十分佩服，非常謝謝警方大力協助，讓女兒平安歸來。（陳世宗翻攝）

「拜託你幫幫忙！幫忙找回我的女兒！」日前1位媽媽焦急地跑到台中市政府警察局第六分局市政派出所請求員警幫忙；婦人表示，女兒疑因課業壓力過大及青春叛逆期，昨晚離家出走至今未歸，林母徹夜未眠在外面尋找女兒的身影。

警方指出，該少女因晚上堅持出門找同學聊天，於是獨自跑到同學家，同學及其家長便將少女帶到麥當勞聊天，並通知其母來帶女兒回家，經過苦勸總算把女兒帶回家；不料凌晨3點起床上廁所，發現女兒又再度離家，便開始尋找女兒下落！

少女家人分頭在街頭找尋，因當天早上剛好市政路附近正在舉辦「2017大台中萬人城市路跑」活動，人潮眾多，只好求助警方的幫忙。警方調查，當天凌晨4時許，附近住戶報案有可疑女子在家附近出沒，當時前往察看時未發現可疑人物，推測可能就是該離家出走的少女！

警方立即通知巡邏的同仁加強協尋，約莫半小時後，有馬拉松義交報案拾獲手機，表示係1名女子邊跑邊把手機丟下，消失在人群中；過10分鐘後又有民眾報案，在秋紅谷的廁所內撿獲女性證件及隨身物品。

警方指出，警員余廷皓、林昱左、藍文江直覺推測，少女應該就在附近不遠的地方，以撿獲地點擴大找尋，果然順利找到少女；家屬對於警方可以在馬拉松人海中找到女兒，感到十分佩服，非常感謝警方的大力協助，讓女兒平安歸來。

(中時)