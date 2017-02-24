珠寶滿身！史上最華麗骷髏現身德國
德國一座巴伐利亞教堂保存兩具特殊骷髏，由於其全身鑲滿珠寶、覆蓋黃金，被譽為史上最華麗骷髏，讓人大開眼界。
據大陸人民網報導，位在德國慕尼黑附近的菲爾斯騰費爾德修道院是一間風格華麗的教堂，其內收藏的兩具骷髅也一樣令人驚艷。但是大家只知道骷髏光鮮亮麗的外觀，卻鮮少人了解其來歷。
據說，上述骷髏是聖徒Hyacinth和Clemens的遺骨，至今已被保存千百年。Hyacinth死於公元108年，年僅十二歲，他因為信仰基督教而被監禁折磨，最後絕食致死；Clemens死於公元95年，因信仰基督教被砍頭。
(中時電子報)
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