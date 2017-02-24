再槓司改國是會議 法官協會：議題需整合
繼日前司改國是會議籌備委員會瞿海源與法官協會隔空互嗆後，法官協會今日再度發表聲明，認為各分組會議議題相互牽動、難以割裂討論，應重新整合否則會導致結論互相牴觸，這樣才助於提升討論效率，獲得明確共識。
法官協會指出，司改國是會議第二階段共5個分組會議已於本周陸續啟動，主要在處理後續討論之程序事項，但細觀各組所列合計96項議題，其中諸多議題實質內容相互牽動、難以割裂討論，也有委員提出應將他組議題合併討論。
法官協會表示，以第4分組所討論「人民參與司法審判之參審制與陪審制」案為例，是司改國是會議最重要議題，但一旦人民實質參與審判，要不要事先卷證？或是直接在法庭傾聽檢辯雙方舉證、又與第3分組議題有關，因此呼籲司改國是會議應重新審視各組議題內容。
法官協會說，此次司改國是會議討論的議題，在「法律人」領域爭執已近20年，卻遲未獲得結論的複雜議題，希望此次重新整合議題後，可以在「非法律人」過半的場域中妥適解決，藉此符合全民殷切期待。
(中時)
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