金融家培訓基地 中金院獲辦學績效最佳TOP20

我要評比

中金院校內設立ICRT專業電台，打造國際化學習環境。（中信金融管理學院提供）

中金院獨創新意舉辦開學音樂會。（中信金融管理學院提供）

中金院校內設置獨木舟划水道，讓學生在校內即可體驗獨木舟樂趣。（中信金融管理學院提供）

中信金融管理學院主打績優生保障就業、產學合作，在全國150多所大學中，連續兩年贏得大學校長互評美譽，登上Cheers雜誌「2017大學辦學績效最佳Top20」殊榮，排名超越國立中山大學，校長施光訓表示，這是對「公益為先，助弱扶優」辦學理念最大的肯定。

成立第3年的中金院，為打造外語教學環境培養國際化人才，中金院設有專業英文電台ICRT Tainan台，斥資600萬元將播音室和攝影棚搬進校園，課程結合ICRT外師推動創新的「營隊式英文」與「英文寫作輔導」方案，將新聞、音樂、娛樂等元素融入教學，學生畢業前都要接受DJ的訪問或擔任校園DJ，參與ICRT節目。

學校也要求第二外國語的學習，並協助安排美、日海外學習計劃，讓學生四年大學課程中有機會出國學習，體驗各國大學校園生活。

秉持「Love for Youth」教育公益理念，每年保留3成公益生名額，由中國信託慈善基金會提供「希望助學金」，只要符合申請標準和條件，入學後不僅學雜費、住宿費、膳食費四年全免，還有生活助學金及假日餐費代金，做到「學業好、照護好、就業好」三好目標。

除了助弱還要扶優，中金院設立「菁英獎學金」，符合入學條件及標準的績優生不僅有機會可以減免學雜費、住宿費、膳食費外，入學後每年各系依成績排序，擇優補助至國外知名大學，或國外金融實務基地學習，協助學生在大學四年級間開始「微留學」，邁向國際金融家之路。

為落實達學用接軌，針對三個系所發展特色規劃一系列的專業課程，並定期安排中國信託高階主管至學校授課，讓學生能站在巨人肩膀上學習專業實務與企業文化。另學生在暑期有機會至中國信託國內外分子行見習，績優學生畢業前通過9張金融全證照及外語測驗標準，即可獲保障就業機會，協助青年順利進入職場，找到改變人生的契機。

校內硬體設備也相當完備，包括專業健身房、瑜珈教室、網球場、棒球場和高爾夫球練習場等設施，更有水道可體驗划獨木舟樂趣；學生宿舍皆擁有獨立衛浴設備，打造歐式自助學生餐廳，營造友善的校園環境。

施光訓強調，中信金融管理學院已成為AACSB(國際商管學院促進協會)會員，包括金融管理研究所、財金、財經法律、企管等科系都以國際標準開設專業課程，與國際名校接軌，透過「名師教學、產學合作、海外學習、保障就業」，打造完善的學習環境，培育優秀的國際金融家。

(中時)