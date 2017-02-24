特色系所尬場台中 大學博覽會熱鬧登場
為期3天的「2017大學博覽會」上午在台中「中時國際會展中心」熱鬧展開，共有超過50所大專院校及相關機構參展，為拉抬人氣，各校使出渾身解數，推出實作課程體驗、互動遊戲等活動，舞台區並有各式表演，展場氣氛HIGH翻天。
上午9點半不到，位於台中西屯區的中時國際會展中心熱鬧滾滾，包括明德中學、南投高商、達德商工等多所高中職學校，都由師長帶著學生集體參觀大學博覽會，展場外大排長龍，學生希望來此為未來升學找到方向。
「2017大學博覽會」是由台中市政府指導、中國時報主辦，首次在中部地區舉辦，展場規畫有「國內大專院校」、「台大校際合作」、「台中市政府」、「推廣教育機構」共四大區域，連續3天從早上9點30分至下午17點30分，開放師生及家長免費入場。
值得一提的是，「台大校際合作」區是由台大領軍，帶著台科大、台師大、虎尾科大、雲科大、台藝大、國北教大共7校組成，7所學校透過成立教學聯盟、跨校選課等方式，提供學生多元、跨領域的課程內容，各校圖書館也資源共享，是展場中的聚睛焦點。
「台中市政府」區包含台中市警察局等單位，將於今天下午1點半至2點，由三線一星警官帶領喜愛薩克斯風樂器員警所組成之「中警薩克斯風樂團」在會場中現場演奏，接著還有保安警察大隊霹靂小組戰技表演，展現警界的活力。
「國內大專院校」區則有來自北中南東、甚至金門的大學參展，特別的是，以學風自由著稱的東海大學不但帶來網路票選校園小吃「東海鮮乳」，在場中免費供應，駐校作家、知名詩人鄭愁予也將蒞臨會場為考生打氣。
而在「推廣教育機構」區則有公職考試「最佳人氣品牌」的志光教育科技集團，派專員在展場內分享公職考試必勝祕訣。
此外，配合學測成績揭曉，大會也邀請1111人力銀行專家到現場，分析選填志願前的停、看、聽，了解職涯興趣探索的重要性，並提供學生免費諮詢。
(中時)
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