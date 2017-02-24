萌！企鵝新手爸媽搶餵食 寶寶反而「餓肚肚」

黑腳企鵝滿月了，體型與先前有明顯落差。（台北市立動物園提供）

天下父母心，寶貝總是第一！不過對於新手爸媽而言，如果不知道養育方法，可能會害到小寶寶呢！動物園裡的黑腳企鵝中，其中由韓國引進的黑腳企鵝歐巴「黑孝」和日本小姐「小乖」生下的寶寶#47，轉眼已滿月囉！兩隻沒有育雛經驗的黑腳企鵝爸媽，為各自顯示自己的「盡責」態度，搶著照護寶寶及餵食，然而護子心切的結果反倒讓寶寶餓肚子！

編號12的企鵝爸爸「黑孝」和編號23的企鵝媽媽「小乖」，分別是第一、二批從韓國及日本引進的黑腳企鵝，對於延續黑腳企鵝族群的基因多樣性，具有相當重要的角色。

編號47-黑腳企鵝4日齡，模樣超可愛。（台北市立動物園提供）

然而第一次育雛，對新手的黑腳企鵝爸媽來說，簡直是一場「戰爭」，當保育員將剛要破殼的黑腳企鵝蛋還給爸媽時，兩隻企鵝為了各自展現「盡責」的一面，不斷想將小孩藏在自己肚子下保護，連一隻正在餵食時，另一隻總會不停地干擾，想要搶著進行餵食。

為模擬企鵝爸媽反芻的食物，保育員將食物搗碎，內含柳葉魚、益生菌、維生素。（台北市立動物園提供）

由於餵食受到干擾，黑腳企鵝寶寶#47的體重遲遲追趕不上標準值，因此保育員趕緊啟動人工哺育，每天監控企鵝寶寶的體重，並於上、下午各進行一天兩次的人工餵食，希望讓企鵝寶寶#47能夠獲得足夠的營養，體重盡快達標。

現在秤重得用水桶才裝得下小黑腳企鵝了。（台北市立動物園提供）

保育員會因黑腳企鵝寶寶的生長狀況，不斷調整餵食的食物。例如#47剛出生時，保育員為模擬企鵝爸媽反芻的食物，便將柳葉魚剁碎加上鈣粉、益生菌及維他命以針筒慢慢餵食。如今#47滿月，已經開始練習吃固體食物，保育員便將柳葉魚配合#47的嘴巴調整切塊大小。

獸醫師檢查黑腳企鵝寶寶的健康狀況。（台北市立動物園提供）

目前一天人工哺育的份量將近200克，通常黑腳企鵝寶寶都會一臉呆萌地接受餵食，但當牠開始將放進口中的魚塊甩出時，保育員便知道企鵝寶寶吃飽了！

由於企鵝寶寶只要進食的量不夠，體重就會下降，因此保育員對於人工哺育這項工作可是一點都不敢馬虎。目前#47的體重從出生的58.3公克來到1066公克，離標準體重依然還有將近100公克的差距，希望大家能夠和保育員一起為黑腳企鵝寶寶#47加油打氣，期待牠健康長大，很快就能與大家在企鵝館相見！

(中時電子報)