小貨車撞大貨車 司機被夾住命大僅輕傷

今天清晨5點48分高雄興楠路高速公路下，發生小貨車與大貨車擦撞意外，大貨車車頭凹陷，駕駛被夾住，但救出後發現僅有輕傷，還能自行走上救護車，相當命大。

23歲李姓男子駕駛的大貨車下交流道由南往北準備左轉時，一輛小貨車突然左轉，李男來不及反應，撞上小貨車後又衝向前撞橋墩，李男被夾在車中。警消出動2車8人將他出救出，李男僅受擦傷，自行下車後走上救護車，被送往健仁醫院包紮傷口。

警消表示，貨車車頭已經凹陷導致板金變形，肇事原因正釐清中。

(中時)