遇習近平就退縮 美媒：川普是紙老虎
美國總統川普在競選期間，批評中國不嘴軟；當選後，先是與蔡英文總統通話、接著又挑戰一中政策，看似對中國態度強硬。然而正式就職後，川普馬上「縮回去」，美國媒體評川普只是虛張聲勢，對華政策根本是「紙老虎」。
美國《外交政策》雙月刊網站2月22日文章指出，在選戰中，川普一再對中國進行猛烈抨擊。關於貿易，川普說「從美國外流的錢已經把中國重建了一遍」；在北韓問題和南海問題上，他說「中國在玩弄我們」。
但就職典禮才過去三周，川普與中國國家主席習近平通話後，態度馬上轉變，改口說「尊重」一中政策。換句話說，川普成為總統後第一個針對中國的行動就是對中國的虛張聲勢。
該文章批評，中國從此事中得到的資訊非常清晰、且不利於美國利益：一個所知不多且不負責任的美國總統，面對威脅就退縮了，而且什麼都沒有表示。
而川普決定退出TPP，更是弱化美國的對華立場。如果川普真的想在貿易問題上對中國強硬起來，他應該藉由推動TPP來強化美國在亞洲地區的經濟地位，並為自己贏得對華貿易談判的更多籌碼。
文章指出，這一連串失誤可能帶來嚴重後果。不僅中國會認為這位美國的新總統能被任意擺佈，美國在亞洲的盟友和夥伴對這個新政府的信任度也會下滑，進而打擊美國在亞太的信譽。
(中時電子報)
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