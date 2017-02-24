免費健康檢查站 亞洲大學大博會人氣高

亞洲大學在大學博覽會設攤，校長蔡進發(中)偕同師生向考生熱情推薦，歡迎到亞大就讀。(校方提供)

為期3天的「2017大學博覽會」今天上午在台中「中時國際會展中心」展開，來自北、中、南各區的大專院校紛紛展現自我特色，盼吸引考生注目，其中，亞洲大學在場中設置「健康檢查站」，利用多種儀器為考生及家長免費健康檢查，成為高人氣攤位。

走進亞洲大學的攤位，場中設置有生命徵象監測儀、血氧飽和濃度監測儀、身體組成分析儀、骨密度機等多項儀器，並由護理系受過訓練的師生逐一幫考生及家長檢測生命徵象、血氧飽和濃度、身體脂肪、肌肉組成及骨質密度等狀況，現場詢問度高。

亞洲大學護理系主任吳樺姍、講師楊于萱帶領護理系學生發送「健康守護卡」給考生與家長，吸引許多人索取。吳樺姍表示，亞大附屬醫院成功營運，讓護理系、心理系、聽語系、視光系、職能治療系、保健營養系、學士後獸醫系學生有實作場域，如護理系已是第四年招生，將來護理師到亞大附屬醫院上班，月薪保證50K，歡迎有興趣的考生選讀。

「作育英才投資不可少，亞大更祭出全台最高的新生獎學金，最高領取480萬元！」副校長兼教務長陳大正指出，亞洲大學與106家知名品牌企業簽約，初期保證1千人就業為，另設5千萬元微創基金，協助在校生、校友創業。此外，校內也定期開辦夜間免費證照班、英檢及托福班，最近更將新開國考班，盼提升亞大學生職場競爭力。

校方強調，亞洲大學創校雖僅有16年，但學校在國內外學術排名大躍進，連續12年獲教育部評為「教學卓越」大學，更榮獲英國泰晤士報評為全球最年輕的「五個百大」大學，在「美國新聞與世界報導」大學排名，亞大名列全球969名、全台排名第16名，此外，在《Cheers》雜誌所辦2017「TOP20」辦學績優大學排名中，亞洲大學是全台第4名，連續3年擠進私校第2，更與台大、台科大、北科大頂尖大學同列前5名。

(中時)