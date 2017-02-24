女團TWICE將正式進軍日本

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以台灣正妹周子瑜為班底的南韓人氣女團TWICE，將於今年6月28日正式在日本出道，並發行「TWICE」專輯。

南韓「亞洲經濟」今天引述日本媒體Oricon Style的消息，作出了女團TWICE將在日本正式出道的報導。

報導指出，女團TWICE雖未在日本進行活動，但是在日本當地已經擁有大批歌迷，在東京最繁華的澀谷和原宿地區可見TWICE的大型海報。

同時，日本當地粉絲自發性設立日語的粉絲俱樂部，TWICE也曾多次登上雅虎日本網站的熱搜榜。TWICE團隊中擁有3名日本籍成員平井桃、名井南和湊崎紗夏，也被日本粉絲津津樂道。

女團TWICE於20日公開新曲「Knock Knock」，立即奪得各大音樂排行榜冠軍，MV在Youtube網站上的點閱量已累計超過2000萬次，人氣銳不可當。1060224

(中央社)