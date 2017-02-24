金正男遇刺 大馬發現VX神經毒劑屬化武

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馬來西亞警方今天表示，初步報告顯示，金正男謀殺案是利用VX神經毒劑犯案。這是一種劇毒，屬於化武。

路透社報導，警方表示，大馬化學部門從1名北韓公民臉部和眼睛採檢拭子得出上述結果。

VX神經毒劑（或S-2 Diisoprophylaminoethyl methylphosphonothiolate）屬化學武器，聯合國歸為一種毀滅性武器。

法新社報導，金正男是北韓領導人金正恩同父異母的兄長，13日在吉隆坡機場遭到2名女子攻擊。1060224

(中央社)