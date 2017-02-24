配合鋒面通過北台灣，國軍派運輸機施行人工增雨

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配合鋒面過境北台灣，空軍派遣2架運輸機施行人工增雨。（林和生攝）

空軍24日上午起飛，派遣2架運輸機施行人工增雨。（林和生攝）

空軍派遣2架運輸機施行人工增雨，每架飛機上裝有4000公升純水。（林和生攝）

空軍運輸機上午飛往新竹上空施行人工增雨。（林和生攝）

伴隨鋒面過境，空軍439聯隊24日派遣2架次C-130H運輸機施行人工增雨任務，上午8點30分從屏南機場起飛，經左營、西港航路，在靠近苗栗及新竹約1萬3000呎高空進行作業，預計灑下8000公升純水，可望為寶山、明德及石門水庫帶來豐沛雨量，盼能稍解近期旱象。

空軍439聯隊政戰主任林青輝指出，為了此次人工增雨任務，上周就進行機務整備，包括模擬機訓練、學科複習，正巧配合鋒面進入北台灣上空，才決定在今日起飛。任務機將在12時許返隊，增雨效果如何？將待氣象局評估。

(中時)