台灣與拉美關係 美機構建議戰略聚焦

泛美發展基金會（PADF）執行董事聖伯洛今天說，台灣與拉丁美洲及加勒比海區域國家維繫外交關係、應有自己的「戰略聚焦」，在有經驗及擅長領域，深入與當地民眾交往。

喬治華盛頓大學今天舉行「台灣與拉丁美洲關係」研討會，聖伯洛（John Sanbrailo）分享和台灣的合作經驗，他特別提到，尤其是海地2010年發生地震後、台灣的非政府組織及佛教團體投入人道救援與災後重建的效率與慷慨，讓他印象深刻。

他在會上更盛讚，在1950年代，台灣和許多拉丁美洲及加勒比海國家一樣，都接受美國援助，台灣從很低度及貧困的條件下發展至今，向世界證明經濟發展與活力充沛的民主可並行不悖，「台灣是個令人驚艷的成功故事」。

參與論壇的還有國立政治大學國際事務學院拉丁美洲研究中心主任邱稔壤與淡江大學美洲研究所拉美組專任副教授王秀琦。

兩人都表達不論兩岸關係如何演變，台灣民眾及政府都渴望能有更多空間、貢獻國際社會的想法，而聖伯洛則認為，台灣應有自己的「戰略聚焦」。

中央社記者問，從地緣政治角度來看，美國協助台灣持續和一些拉美國家維持外交關係，對美國的重要性何在？面對崛起的中國有龐大資源可運用，台灣要如何維繫或深化在拉丁美洲與加勒比海區域國家的關係？

他認為，台灣應有自己的戰略聚焦，範圍可專注協助當地社區發展及教育上，他也提到台灣對包括海地、宏都拉斯及巴拿馬當地的醫療、人道救援及教育投資，而了解這些國家的人民需要些什麼？台灣的成功故事中又有哪些值得借鏡，他建議台灣能多讓當地國家元首知道其中價值。

聖伯洛也指出，中國確實在拉美地區的資金投入非常大，而台灣則多聚焦在以社區、教育及人道救援上，但援助工作看重的「不只是錢而已」，「資金是很重要，但不是唯一因素」，有些是無形的，就像在海地地震後台灣很多志工立刻投入救災工作，當地民眾會有實際感受。

聖伯洛任職於PADF前、曾於美國國際開發總署（USAID）服務多年。USAID是1961年時、由前美國總統甘迺迪成立的聯邦政府機構，執行美國絕大多數的對外非軍事援助計畫，和國務院關係密切。1060224

(中央社)