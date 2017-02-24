嘉市環保公害陳情 2小時內到場處理
嘉義市環保公害問題層出不窮，去年共接獲5444件陳情案，平均到場處理時間2小時，比往年平均處理時間8小時，效率明顯提升。
嘉義市環保局指出，隨著工商業快速成長，嘉義市出現噪音、露天燃燒、工地揚塵等環保公害問題層出不窮，環境負荷非常沉重，民眾生活作息也常受影響。
為解決環保公害問題，市府環保局成立「公害陳情報案中心」，24小時派員輪值，全年無休，由專人專責受理陳情，因此平均每件到場處理時間在2小時內，展現高效率。
環保局表示，民眾若發現水污染、空氣污染、土壤污染、噪音、露天燃燒、工地揚塵、惡臭及廢棄物污染等情事，均可撥打環保局24小時陳情專線報案。
環保局呼籲民眾報案陳情時，請儘可能將案件的人、事、時、地、物描述清楚，並留下聯絡電話，以利環保局有效處理污染問題、提升處理效率及滿意度。1060224
(中央社)
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