潘維剛：馬英九認同我的理念 參選到底

宣布參選國民黨主席的前國民黨籍立法委員潘維剛今天說，前總統馬英九認同她的理念，她請馬英九連署，但馬英九表示每人都支持，不太適合連署。審慎評估後決定參選，會選到底。

潘維剛上午接受廣播節目訪問表示，去年開始很多朋友鼓勵她，她當時還沒起心動念，原本想淡出政治，過快意人生，「真正考慮就是20天左右」。

為何決定參選？她說，經濟令人憂心，加上兩岸情勢、國際發展與下個世代未來，民主進步黨執政令人擔心，看不見在野制衡力量，讓她決定參選。

潘維剛表示，參選前，拜訪所有前國民黨主席，包括連戰、吳伯雄與馬英九，昨晚也致電國民黨主席洪秀柱。拜訪馬英九時，馬英九很開心，認同她的想法與理念，她請馬英九連署，馬英九愣了一下說（參選的）每個人都支持，不太適合連署，有活動願意參加。

她說，昨晚與洪秀柱通電話，洪秀柱說很好、贊成她的理念與想法；她告訴洪秀柱，大家都希望國民黨好，不會有任何衝突。

潘維剛表示，參選經審慎評估，她不輕易承諾做任何事，一旦下定決心，堅持到底，會選到底。13日開始連署，她沒組織性連署，也沒人頭黨員、請客與拜票行程，所有連署的朋友她都感恩。

外傳潘維剛可能是前副總統吳敦義的側翼，目的在瓜分洪秀柱的黃復興票源，且外傳潘維剛與吳敦義發言人林火旺是姻親關係；潘維剛說，不要有動機論、陰謀論；她與林火旺是姻親，但參選絕非林火旺策動。

她說，參選是為讓大家聽不一樣聲音、不一樣選舉，有能力、條件與體力為黨服務都是好事。參與才能創造改變，每個人都很好。

談到西元2018年與2020年選舉，潘維剛表示，國民黨主席最重要是尋覓人才，「成功不必在我」，她沒參選台北市長的想法；2018年選舉，6直轄市至少要拿下3個，否則黨主席應下台。1060224

(中央社)