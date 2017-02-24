北檢追贓 一年查扣195筆不動產、現金5.1億
台北地檢署為了追繳被告不法所得，從去年執行偵查中查扣，光是一年就已查扣195筆不動產、另現金及有價證券5億1841萬3094元，被查扣對象包括兆豐案蔡友才、樂陞案許金龍、鼎興案何宗英等人，初估查扣總值至少20億。
北檢為了日後案件定讞，追繳被告不法所得，並配合去年實施的刑法沒收新制，自去年起執行偵查中查扣，對於被告名下的資產，向法院聲請扣押。
據北檢統計，截至本月中旬為止，北檢已查扣195筆不動產、另現金、外幣及有價證券則有5億1841萬3094元。檢方查扣的195筆不動產，不乏豪宅在內，初估總值20億。
被查扣對象包括涉背信案的前兆豐金董事長蔡友才、前總經理王起梆、涉內線交易的前經理黃士明、涉證券詐欺的樂陞科技前董事長許金龍、鼎興牙材負責人何宗英等人。
其中，北檢查扣了蔡友才、王起梆、黃士明3人名下位於台北市、新北市7筆不動產、現金4000多萬元及價值2000多萬的股票、何宗英位於北市10筆房產及上千萬現金、保單，以及許金龍在天母5棟豪宅、新北市新店區、台北市中正區房地與名下樂陞股票等。
此外，北檢另偵辦違反銀行法吸金案所查扣的多部千萬超跑、名貴轎車，及毒品案查扣的大批手機、3C產品、金飾，以及部分被告遭查扣的陽信、鴻海、台化、台積電、彰銀等多檔股票，則由於被告不同意檢方先行拍賣變價，因此未計算入內，否則查扣總值將不止如此。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。