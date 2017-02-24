北檢追贓 一年查扣195筆不動產、現金5.1億

台北地檢署為了追繳被告不法所得，從去年執行偵查中查扣，光是一年就已查扣195筆不動產、另現金及有價證券5億1841萬3094元，被查扣對象包括兆豐案蔡友才、樂陞案許金龍、鼎興案何宗英等人，初估查扣總值至少20億。

北檢為了日後案件定讞，追繳被告不法所得，並配合去年實施的刑法沒收新制，自去年起執行偵查中查扣，對於被告名下的資產，向法院聲請扣押。

據北檢統計，截至本月中旬為止，北檢已查扣195筆不動產、另現金、外幣及有價證券則有5億1841萬3094元。檢方查扣的195筆不動產，不乏豪宅在內，初估總值20億。

被查扣對象包括涉背信案的前兆豐金董事長蔡友才、前總經理王起梆、涉內線交易的前經理黃士明、涉證券詐欺的樂陞科技前董事長許金龍、鼎興牙材負責人何宗英等人。

其中，北檢查扣了蔡友才、王起梆、黃士明3人名下位於台北市、新北市7筆不動產、現金4000多萬元及價值2000多萬的股票、何宗英位於北市10筆房產及上千萬現金、保單，以及許金龍在天母5棟豪宅、新北市新店區、台北市中正區房地與名下樂陞股票等。

此外，北檢另偵辦違反銀行法吸金案所查扣的多部千萬超跑、名貴轎車，及毒品案查扣的大批手機、3C產品、金飾，以及部分被告遭查扣的陽信、鴻海、台化、台積電、彰銀等多檔股票，則由於被告不同意檢方先行拍賣變價，因此未計算入內，否則查扣總值將不止如此。

(中時)