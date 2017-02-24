走出食安風暴 泡麵去年銷售額歷年次高
走出食安風波，去年泡麵產值回升，產值115億元創下歷年次高，僅次於2012年。年增14.6％也是2008年來首次雙位數增長。除了走出食安風波之外，近年廠商致力朝「精緻泡麵」發展，泡麵單價提高也是產值大增原因之一
經濟部統計處今公布去年泡麵銷售數據。研究員魏宜君表示，去年泡麵每箱單價平均為238元，較10年前增加了20.4％，廠商更注重泡麵的健康和多樣化，以往泡麵都是用油炸，現在廠商研發出水煮麵等新式調理方法。
資料顯示，2013年受到多起食安問題影響，泡麵產值連續2年衰退，分別年減7％和10％，為此，泡麵廠商加強原物料的控管和口味研發，近2年逐漸走出食安風波。
魏宜君說：「以前廠商為了讓泡麵好吃，調味料中加入了十幾種原料，加大控管難度。」現在廠商試著從源頭控管，減少原料種類，但同時希望不影響泡麵口感。
另外，現在的泡麵口味和來源也更加多樣化，去年國外泡麵進口額達到3,080萬元，年增12.1％。進口泡麵以南韓為大宗，占46.1％，依序是日本占19.1％，印尼占11.5％。魏宜君認為，受到韓劇影響，近年韓國泡麵在台灣越來越受歡迎。
至於泡麵出口部分，台灣去年泡麵出口額為4,900萬元，年增2.5％。以出口大陸為主，占60％，依序為香港9.8％和美國9.2％。
(工商)
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