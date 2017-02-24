叫你第一名！川普批陸操縱匯率

我要評比

圖為中國1月1日在北京公布新版人民幣的資料照。（圖/美聯社）

美國總統川普23日在白宮與美國製造業高層主管開會的神情。（圖/美聯社）

就在美國新財長梅努欽(Steven Mnuchin)承諾，將以更有條理的方式，來分析北京的外匯措施後幾小時，美國總統川普周四宣佈，中國是操縱匯率「大冠軍」（grand champions）。

川普在接受路透專訪時表示，儘管他並未如競選期間所允諾的，在上任第一天就宣佈中國為匯率操縱國，但他對中國操縱人民幣匯率的看法並沒有改變。

「我認為他們是操縱匯率的大冠軍，我沒退縮，」川普說，「我們等著瞧！」

川普在競選美國總統期間，經常指控中國操縱人民幣與美元匯率，以壓低中國出口品的價格，「竊取」美國的製造工作。

然而，梅努欽周四告訴美國財經頻道CNBC，他還沒準備對中國的匯率措施下評斷。當梅努欽被問及，美國財政部是否打算近期宣佈，中國為匯率操縱國時，他表示，會遵循分析美國主要貿易夥伴匯率措施的正常流程。每年4月15日與10月15日，美國財政部都會公佈相關報告。

美國財政部在正式宣佈中國或其他國家操縱匯率前，都會先尋求透過協商談判，來解決相關問題，若是無法解決，便可能對操縱國的貨品課徵懲罰性關稅。

由於梅努欽下個月將首度出馬，參加在德國舉行的20國集團（Group of 20）財長會議，而川普搶先宣佈中國為匯率操縱國，可能會增加談判的複雜性。

(中時電子報)