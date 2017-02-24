盼降甘霖空中增雨 C-130啟動

我要評比

配合鋒面與桃竹地區天氣濕度高，水利署北區水資源局與空軍合作進行地面與空中增雨作業。空軍派出兩架C-130運輸機，在石門、寶山水庫等區域上空進行作業，盼降甘霖。

北水局表示，石門水庫配合鋒面進行人工增雨，今天上午請求空軍合作，進行空中增雨作業。從南部起飛的兩架Ｃ-130運輸機上午8時30分，陸續在水庫上空進行增雨作業。

石門水庫水位下探到231公尺，如果無法有效降雨，供水壓力越來越吃緊，北水局希望藉由這次鋒面進行增雨作業，將降雨鎖定在水庫集水區。

根據中央氣象局表示，人造（增）雨理論基礎是在雲中撒播人工雲種，讓降雨機會及降雨量增加。在造雨方式上，可分地面造雨法與空中造雨法，地面造雨法是利用地面造雨器燃燒碘化銀溶液，使碘化銀煙粒隨熱氣飄升達高空以充當冰晶核。當碘化銀煙粒上達雲內過冷水滴層，可使過冷水滴凝固為冰晶，經由冰晶成長過程，再掉落成雨。

空中造雨法則利用飛機在雲中撒播碘化銀或乾冰雲種，精確送達足夠低溫的雲團中，在造雨效果上，比地面造雨法來得好。

根據氣象研究人員多年來各種人造雨試驗累積經驗評估顯示，經由長期規劃實施地面燃燒碘化銀溶液人造雨方式，平均約可增加10%降雨。1060224

(中央社)