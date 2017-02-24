緬甸陸企遭工人占領 陸要求懲處肇事者

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位於緬甸仰光的陸企「杭州百藝成衣廠」23日遭罷工工人毀損、搶劫，這群工人還控制了7名中國大陸籍員工。大陸外交部今天表示，已要求緬方保護大陸員工並懲處肇事者。

綜合媒體報導，事件發生在仰光的一個工業區。緬甸時間23日上午7時，罷工工人衝進成衣廠，搶劫大陸員工的現金及其他物品。目前，工廠已被罷工工人占領，過程中還有7名大陸員工被控制。

一名何姓陸籍員工表示，自己在工廠工作1年多，工廠監視器22日晚間全部被砸壞。23日上午7時左右，罷工工人衝進工廠、毀損設備，之後又到大陸員工的宿舍毀損、搶劫。

何姓員工表示，去年12月7日就開始出現罷工，工人每次都提條件，工廠也都答應。不過，一名之前自願離職的工人代表最近要求回來工作，工廠不答應，便帶領工人罷工，在工廠門口圍堵兩星期，不讓陸籍員工進出。

工廠負責人陳紅衛表示，工廠已被罷工工人占領，有7名大陸籍員工被控制，工廠設備設施幾乎全部被砸壞，警察在門口未採取任何行動，事態擴大惡化中。

報導指出，杭州百藝成衣廠在緬甸設廠大約3年，目前有500多名緬甸籍員工，10名大陸籍員工。

大陸外交部今天在官網上發表聲明，中國大陸駐緬甸大使館負責人23日就此事向緬方提出嚴正交涉，要求緬方立即採取有效措施，確保大陸公民人身安全和陸資企業財產安全，並依法懲處肇事者。

中國大陸駐緬甸大使館人員23日也到工廠探望大陸員工，並敦促緬方執法部門盡快恢復現場秩序。大陸外交部聲明指出，緬方承諾，會依法保護大陸企業和人員的安全和權益，將盡快妥善處理有關問題。1060224

(中央社)