打擊仇恨犯罪 紐約州祭出獎金
美國紐約州今天採行新措施打擊反猶太與仇恨犯罪激增，包括承諾補助2500萬美元強化安全措施，以及對促成仇恨犯罪逮捕與定罪的情資獎賞5000美元。
法新社報導，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）接見該州多名基督教、猶太教與穆斯林領袖後，宣布上述做法。
據紐約市警局指出，仇恨犯罪於2016年激增，主要是針對穆斯林、猶太人、黑人、拉丁裔、亞洲人和男女同志、雙性戀者以及跨性別者團體（LGBT）。壓力團體也記錄到自從去年11月川普贏得總統大選後，仇恨犯罪爆量增加。
古莫說：「隨近期反猶太與仇恨犯罪事件爆炸性增加，現在竭盡全力確保全紐約人的安全與獲得平等對待，比過去任何時候都重要。任何歧視或偏見的行徑都將接受嚴厲法律制裁，紐約一直就是以多元與宗教包容為人稱頌。」
2500萬美元補助計畫旨在增加被認為有特別風險的學校與日託中心的安全，將對這些機構的額外安全措施與訓練需求提供資金。
紐約州還將擴充一條去年11月設立的免費熱線。該熱線供人以簡訊通報偏見與歧視等狀況。
古莫的辦公室表示，當局還將對促成仇恨犯罪逮捕與定罪的任何情資，提供5000美元的獎金。（譯者：中央社陳亦偉）1060224
(中央社)
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