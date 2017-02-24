威廉凱特回粉絲信 被抓包和老爸一樣

英國威廉王子與凱特王妃相當受人愛戴，粉絲信每天如雪片般飛來，但他們的公關團隊太不用心被抓包，不僅回覆內容千篇一律，甚至和老爸查爾斯王子的回信一模一樣。

從肯辛頓宮（Kensington Palace）寄來的感謝函，一定會讓所有皇家粉絲超開心，但一旦發現威廉王子與凱特王妃寄給大家的回函竟然都是複製、貼上，多少會有點失望。

每當有特殊節慶，威廉王子與凱特王妃會寄出回信卡片給粉絲，雖然沒有人期待會收到特製的個人回函，但至少每一批回函多少要有些不同。

然而，威廉王子與凱特王妃不但寄給所有粉絲一模一樣的「最誠摯的感謝與最好的祝福」回函，甚至還和老爸查爾斯王子及繼母卡蜜拉用的回函一樣。

之所以會被發現，起因於皇家粉絲在Instagram帳號「皇家信函」（lettersroyal ）上貼出自己收到的回函，結果發現威廉王子和凱特王妃至少有4次節慶都用一樣的回函。

禮儀專家韓遜（William Hanson）表示，威廉王子和凱特王妃或許該改一下回函用詞，尤其是英國女王伊麗莎白二世非常細心，會確保粉絲每次收到的回函內容都不同。

韓遜表示，「他們每週收到數千封粉絲信，沒時間替每個人特別回函，但是，女王的方式是，如果你第二次寄信給她，會收到不同的回函，都有記錄在，她的團隊很厲害。」

他表示，稍微改一下回函內容，就能讓粉絲感覺自己與眾不同。「我認為他們應該要有很多不同回函，讓粉絲感覺受到珍視。」1060224

(中央社)