228點數經濟發燒 SOGO扣點數送限量Hello Kitty

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24、25日在SOGO忠孝館持快樂購卡過卡扣50點，可兌換Hello Kitty經典桃紅後背包，限量2300個，送完為止。（業者提供）

26、27日在SOGO忠孝館持快樂購卡過卡扣50點，可兌換Hello Kitty粉紅浪漫保溫杯，限量3500個，送完為止。（業者提供）

郭太平洋SOGO百貨忠孝館今年正值30周年，趁228連假，大玩點數經濟，昨（23日）起至28日推出「Happy Go點數50點換100元折價券」連假特別禮，在12F持快樂購卡過卡扣50點，24、25日可兌換限量Hello Kitty經典桃紅後背包，26、27日可兌換限量Hello Kitty粉紅浪漫保溫杯。

此外，敦化館25至28日當日消費累積滿5000元（不含餐飲和天和鮮物）可憑快樂購卡及同卡號發票與銷貨明細於5F贈獎處兌換指定餐廳200元折價券。

(中時)