咖啡市場紅海~速食業者推低價、高品質咖啡搶市!

我要評比

（圖一）McCafé由星級咖啡師現場手沖，提供高品質咖啡給消費者享用。（圖片提供／麥當勞）

（圖二）麥當勞McCafé長期推出「中杯卡布奇諾」55元優惠價活動，即日起全台門市專櫃同步供應。（圖片提供／麥當勞）

（圖三）肯德基推「早餐天天省」活動，限定期間點購主餐「吮指嫩雞燒餅」，即可享10元加價購小杯LAVAZZA熱義式咖啡乙杯，優惠價58元。（圖片提供／肯德基）

（圖四）人氣早餐「吮指嫩雞粥」選用台梗優質米製作，內含吮指嫩雞、玉米及肉鬆，搭配LAVAZZA咖啡，限期優惠價50元。（圖片提供／肯德基）

近期連鎖咖啡業者漲價頻繁，小資族早餐省錢想喝杯好咖啡，麥當勞、肯德基共體時艱推銅板價享受好咖啡，活力滿滿整天。

麥當勞McCafé推長期優惠活動與小資族共體時艱，即日起全台專櫃單點「中杯卡布奇諾」特惠價55元（原價75元），套餐飲料加價22元，即可升級中杯卡布奇諾，花小錢也能喝到好咖啡。

繼先前推出「對話杯」廣告在網路造成轟動，後續更推出星級咖啡師制度，員工接受鑑定考試成為星級咖啡師，目前全台有700位認證咖啡師於專櫃提供服務，麥當勞強調咖啡不只是咖啡，更要讓消費者感受到咖啡溫暖與溫度。麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，麥當勞近年致力於McCafé品牌再造，傾聽消費者需求，去年咖啡銷售量全年高達1800萬杯，業績成長近8成，單月成長杯數最高近40萬杯，成績亮眼。

另一連鎖業者肯德基LAVAZZA咖啡不落人後，推出「早餐天天省」優惠活動，活動期間2月21日至3月27日止，周周有驚喜，包括吮指嫩雞燒餅、德式經典總匯早餐、總匯歐姆蛋堡、德式燻腸燒餅、吮指嫩雞粥及吮指嫩雞蛋堡，6款商品每周限定優惠，優惠價50至105元不等，凡於優惠期間單點特定主餐，即享10元加價購小杯熱義式咖啡或30元以下飲品乙杯。

其中「吮指嫩雞燒餅」在新鮮雞腿肉外層裹上特製11種配方香料入鍋酥炸，佐以爽脆生菜與多層次歐式燒餅，入口雞肉酥脆外皮與香濃肉汁滿溢口中，與燒餅一同咀嚼，併發全新口感。粥類商品「吮指嫩雞粥」精選台梗優質米為基底，搭配雞肉、玉米與肉鬆，一次多重滿足。

(中時)