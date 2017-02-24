台灣國際紀錄片巡迴展台中場 獨家放映《家園—伊拉克零年》

2017台灣國際紀錄片影展台中站將於2_18-2_26在大墩文化中心、沙鹿電影藝術館盛大舉辦，免費入場！（陳世宗翻攝）

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《家園—伊拉克零年》長達5.5小時，於國際上獲獎無數，將在台中獨家放映。（陳世宗翻攝）

2017台灣國際紀錄片巡迴展（TIDF）巡迴展首站在台中，共有46部片、37場放映（含映後座談16場），以及7場咖啡時光、紀錄片講堂等周邊活動，規模擴及山海屯及城區，時程最長、場次最多。

新聞局表示，2月26日將獨家放映席捲各大國際獎項的史詩鉅作《家園—伊拉克零年》，並邀請《大路朝天》中國大陸導演張贊波、《風之波紋》日本導演小林茂兩位國際影人出席放映座談，與觀眾面對面交流。

今年台灣國際紀錄片巡迴展台中場，2月18日至26日於大墩文化中心，2月24日至26日在沙鹿電影藝術館（沙鹿深波分館），吸引民眾踴躍參與，更有來自南投、彰化、雲林，甚至台北的觀眾遠道而來，廣獲好評。

新聞局表示，市長林佳龍大力支持此次巡迴展，也肯定紀錄片如同「國家的共同相薄」，記下發展歷程中的感人故事；在台中場的放映單元裡，也透過「綠色小組」記錄的珍貴影像，帶領大家重回台灣1980年的時光氛圍，綠色小組重要成員王智章將於2月25日紀錄片《520事件》放映結束後與觀眾交流。

紀錄片《風之波紋》的導演小林茂是獲獎無數的資深紀錄片攝影師，在合作夥伴去世後陷入低潮，因緣際會在上信越深山裡生活並逐漸獲得生存勇氣，進而完成作品；2月24、25日小林茂將帶著家人及片中演唱主題曲的女樂手來台中與觀眾交流。

中國大陸導演張贊波，曾以《大路：高速中國裡的低速人生》於2015年奪下台北書展大獎「年度之書」，同題材紀錄片《大路朝天》，則紀錄2009年中國大陸湖南省興建高速公路的過程中，荒謬而慘烈的社會現象，榮獲第十屆TIDF華人紀錄片獎，並入圍金馬獎最佳紀錄片，也將在2月25、26日舉辦映後座談；伊朗的兩部紀錄片《伊朗全面噤聲》與《英雄的斗篷》則透過總統選舉與小人物的故事，描述國家的恐懼與小人物的夢想。

台中市立圖書館沙鹿深波分館一直以電影為主要館藏特色，迄今蒐藏3500餘種電影相關圖書（包括電影DVD、電影配樂CD）、期刊、影展手冊、電影海報等，並致力於電影閱讀推廣與放映。

除電影放映，該館也搭配推出紀錄片專題書展，其中後殖民論述大師薩伊德的｢文化與抵抗」、國內學者張錫模的｢聖戰與文明」、「百年追求-台灣民主運動的故事」等書，都可映照部分民族誌影像書寫的紋理。

(中時)