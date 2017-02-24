NBA》不想等了！暴龍跟太陽換回塔克

塔克原本還以為自己不會被交易，沒想到卻在最後一刻被換到暴龍。(美聯社資料照)

看來暴龍沒什麼耐心等待！搶在交易截止日結束前，太陽24日官方宣布，將把主力前鋒塔克交易到暴龍，換回蘇林傑與今、明年各1個次輪選秀權，原因除了蘇林傑本來就是太陽總管麥克多諾的愛將，更因暴龍不想等下去了。

原本暴龍季前跟蘇林傑簽下1年560萬美元合約，打算補強先發陣容最弱的大前鋒位置，沒想到球季還沒開打，蘇林傑就受傷了，最近就連替補前鋒派特生也受傷，所以暴龍直接放棄等待蘇林傑找回狀態，換來塔克還比較實際。

塔克本季在太陽場均7分、5.9籃板與1.3助攻，衝搶籃板相當強悍，內線卡位也很紮實，到了暴龍之後，可望彌補暴龍原本僅靠先發中鋒瓦蘭丘納斯苦撐困境，至於蘇林傑到了太陽，恐怕暫時只能淪為替補中的替補，甚至遭釋出。

充分感受到NBA現實環境的蘇林傑，目前傷癒復出只打11場，平均拿下3.4分、2.5籃板，他24日在推特感謝暴龍，「多倫多，我非常感激，感謝你們張開雙臂歡迎我，你們是最棒的，祝你們好運！」

(中時電子報)