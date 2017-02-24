經典賽》美媒評中華隊 點名蔣智賢、江少慶

經典賽中華隊20日晚與古巴隊打熱身賽，中華隊到了第7局靠著蔣智賢（左）三壘安打、林哲瑄一壘安打，進帳第2分。圖為蔣智賢回到休息區與隊友擊掌。（中央社）

經典賽下月6日開戰，美國《雅虎運動網》(Yahoo Sports)分析中華隊的戰力，指大聯盟投手陳偉殷的缺席，影響很大，也提到中職桃猿隊無法配合徵召，不過點名林智勝等4位打者，有令人印象深刻的進攻數字。

該報導指出，中華隊缺乏大牌球星，雖然中職抵制，但還是有值得注意的球員，林哲瑄、林智勝、蔣智賢和高國輝，去年共敲出121轟，4人打擊率都超過3成。(其中蔣智賢繳出超高檔的打擊率4成02)

文中還特別提到，印地安人小聯盟投手江少慶，指雖缺少陳偉殷與王建民，但23歲的他會對中華隊幫助很大。江少慶是滾地球投手，中華隊投捕教練葉君璋說，他用速球就能宰制打者，「就像王建民，不需要期待投太多變化球。」

(中時電子報)