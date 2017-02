奧斯卡最佳影片提名 票房加分

「奧斯卡光環」對票房有重要加分效果。今年熱門影片「樂來越愛你」累計全球票房已破3億美元,而所有入圍最佳影片的9部電影加起來,全球票房收入更已高達11億美元。

第89屆奧斯卡金像獎最佳影片入圍包括:「異星入境」(Arrival)、「藩籬」(Fences)、「樂來越愛你」(La La Land)、「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)、「月光下的藍色男孩」(Moonlight)、「漫漫回家路」(Lion)、「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)、「赴湯蹈火」(Hell or High Water)、「關鍵少數」(Hidden Figures)。

在這9部影片中,共有14項提名的「樂來越愛你」,雖然拍片成本僅3000萬美元,但到目前為止票房成績一路領先,據統計全球票房總收入累計已達3億4050萬美元,遠遠超過票房表現位居第二的「異星入境」。

票房統計顯示,拍片成本4700萬美元的「異星入境」,2016年11月上映迄今累計全球票房總收入已有1億9530萬美元。

除了「樂來越愛你」與「異星入境」之外,拍片成本4000萬美元的「鋼鐵英雄」以及拍片成本2500萬美元的「關鍵少數」,全球票房累計收入各自也都跨越了1億美元大關。1060224

