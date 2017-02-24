奧斯卡最佳影片 樂來越愛你氣勢如虹

奧斯卡頒獎典禮本週末將登場，浪漫音樂劇「樂來越愛你」一口氣入圍包括最佳影片、最佳導演及最佳男、女主角等共14個獎項，被看好最有希望拿下奧斯卡最高殊榮的最佳影片。

第89屆奧斯卡金像獎最佳影片入圍包括：「異星入境」（Arrival）、「藩籬」（Fences）、「樂來越愛你」（La La Land）、「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）、「月光下的藍色男孩」（Moonlight）、「漫漫回家路」（Lion）、「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）、「赴湯蹈火」（Hell or High Water）、「關鍵少數」（Hidden Figures）。

拍片成本僅3000萬美元的「樂來越愛你」，2016年12月北美上映之後影評佳評如潮，後來又有奧斯卡提名的「加持」效應，據統計目前全球票房總收入累計已達3億4050萬美元。

早在去年9月間，重量級好萊塢影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）出席特柳賴德電影節（Telluride Film Festival ）時，就曾公開對「樂來越愛你」表達高度讚揚。這位雙料奧斯卡影帝形容說，這部影片有著讓人料想不到的驚喜，能為觀眾帶來全新感受。

在幾個向來被視為奧斯卡「風向球」的電影獎項當中，達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導的「樂來越愛你」也頻傳捷報。包括獲得美國導演工會獎（Directors Guild of America Awards）年度最佳影片，並且拿下美國製片人公會獎（Producers Guild of America Awards）。

往年贏得奧斯卡最佳影片的入圍影片，通常都會先行拿下美國演員工會獎（Screen Actors Guild Award）的最佳整體演出獎。不過，今年美國演員工會獎的最佳整體演出是由「關鍵少數」勝出，「樂來越愛你」卻完全沒有獲得這個項目的提名。

電影網站Moviefone總編輯海恩（Tim Hayne）分析，奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Pictures Arts and Sciences）向來喜歡描述演藝圈的電影，從這個角度來看，「樂來越愛你」的選材就占有極大先天優勢，加上在先前登場的金球獎、英國影藝學院電影獎（British Academy Film Awards）等重要獎項一路勢如破竹，拿下奧斯卡最佳影片已經是水到渠成的趨勢。

不過，海恩指出，雖然「樂來越愛你」將會拿下最佳影片，但其實「月光下的藍色男孩」才是應該得到最佳影片的入圍電影，理由在於這部影片力道十足，深入人心，展現高度的原創性，並且內容探究著意義重大的議題。

他進一步指出，「月光下的藍色男孩」並不是只因為精心製作與拍攝而值得拿下最佳影片，而是如果獲得奧斯卡最佳影片，將得以透過這項殊榮傳達出重要的社會訊息，「更多觀眾應該去看『月光下的藍色男孩』，特別是現今這個時刻。」

另外，「娛樂週刊」（Entertainment Weekly）分析，達米恩查澤雷擁有用視覺說故事的超凡能力，並且從艾瑪史東（Emma Stone）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）身上激發出真誠動人的演出，音樂場面與內心戲的切換流暢自然，卓越表現絕對有資格拿下今年奧斯卡最佳導演。

如果順利獲獎，32歲的達米恩查澤雷將創下奧斯卡影史最年輕最佳導演得主的紀錄。1060224

(中央社)