奧斯卡最佳影片 樂來越愛你氣勢如虹

奧斯卡頒獎典禮本週末將登場,浪漫音樂劇「樂來越愛你」一口氣入圍包括最佳影片、最佳導演及最佳男、女主角等共14個獎項,被看好最有希望拿下奧斯卡最高殊榮的最佳影片。

第89屆奧斯卡金像獎最佳影片入圍包括:「異星入境」(Arrival)、「藩籬」(Fences)、「樂來越愛你」(La La Land)、「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)、「月光下的藍色男孩」(Moonlight)、「漫漫回家路」(Lion)、「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)、「赴湯蹈火」(Hell or High Water)、「關鍵少數」(Hidden Figures)。

拍片成本僅3000萬美元的「樂來越愛你」,2016年12月北美上映之後影評佳評如潮,後來又有奧斯卡提名的「加持」效應,據統計目前全球票房總收入累計已達3億4050萬美元。

早在去年9月間,重量級好萊塢影星湯姆漢克斯(Tom Hanks)出席特柳賴德電影節(Telluride Film Festival )時,就曾公開對「樂來越愛你」表達高度讚揚。這位雙料奧斯卡影帝形容說,這部影片有著讓人料想不到的驚喜,能為觀眾帶來全新感受。

在幾個向來被視為奧斯卡「風向球」的電影獎項當中,達米恩查澤雷(Damien Chazelle)執導的「樂來越愛你」也頻傳捷報。包括獲得美國導演工會獎(Directors Guild of America Awards)年度最佳影片,並且拿下美國製片人公會獎(Producers Guild of America Awards)。

往年贏得奧斯卡最佳影片的入圍影片,通常都會先行拿下美國演員工會獎(Screen Actors Guild Award)的最佳整體演出獎。不過,今年美國演員工會獎的最佳整體演出是由「關鍵少數」勝出,「樂來越愛你」卻完全沒有獲得這個項目的提名。

電影網站Moviefone總編輯海恩(Tim Hayne)分析,奧斯卡主辦單位美國影藝學院(Academy of Motion Pictures Arts and Sciences)向來喜歡描述演藝圈的電影,從這個角度來看,「樂來越愛你」的選材就占有極大先天優勢,加上在先前登場的金球獎、英國影藝學院電影獎(British Academy Film Awards)等重要獎項一路勢如破竹,拿下奧斯卡最佳影片已經是水到渠成的趨勢。

不過,海恩指出,雖然「樂來越愛你」將會拿下最佳影片,但其實「月光下的藍色男孩」才是應該得到最佳影片的入圍電影,理由在於這部影片力道十足,深入人心,展現高度的原創性,並且內容探究著意義重大的議題。

他進一步指出,「月光下的藍色男孩」並不是只因為精心製作與拍攝而值得拿下最佳影片,而是如果獲得奧斯卡最佳影片,將得以透過這項殊榮傳達出重要的社會訊息,「更多觀眾應該去看『月光下的藍色男孩』,特別是現今這個時刻。」

另外,「娛樂週刊」(Entertainment Weekly)分析,達米恩查澤雷擁有用視覺說故事的超凡能力,並且從艾瑪史東(Emma Stone)、雷恩葛斯林(Ryan Gosling)身上激發出真誠動人的演出,音樂場面與內心戲的切換流暢自然,卓越表現絕對有資格拿下今年奧斯卡最佳導演。

如果順利獲獎,32歲的達米恩查澤雷將創下奧斯卡影史最年輕最佳導演得主的紀錄。1060224

