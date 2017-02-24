攝護腺肥大？新型雷射汽化切割降低出血及併發症

男性攝護腺肥大高危險群，新型手術雷射汽化切割手術大幅降低出血及併發症。(圖/院方提供)

台灣已漸入高齡化國家，根據國家發展委員會預估2018年老年人口的比例將達14%，成為「高齡社會」；2025年將跨過20%的門檻，成為「超高齡社會」，屆時全台灣約有473萬名老人，這個數字相當於全國每5位就有一位為老年人口，因此長者的健康疾病照護更顯重要。

吳紘岳醫師說，日前有位85歲林先生，因血尿至大甲李綜合醫院求診。林老先生於20年前做過攝護腺電刀刮除手術，但經檢查發現是攝護腺肥大復發造成的反覆血尿，符合手術的適應症。不過因林老先生目前有心臟病及糖尿病，建議採用手術風險相對較低的「攝護腺雷射汽化切割手術」，術後老先生恢復狀況良好，已於術後第2天即拔除尿管出院，目前已無血尿且排尿順暢。

吳醫師表示，門診中因小便困難、頻尿、尿不乾淨的中老年男人至泌尿科求診的比例越來越高，其中大部分的原因是攝護腺肥大。其治療方式有口服藥物治療及手術治療兩種，若口服藥物無法改善症狀而導致排尿障礙造成生活困擾者，就需要使用外科手術方式來治療。

因台灣男性平均壽命延長，來求診時往往合併有其他疾病，例如心臟病、腦中風、糖尿病、慢性腎臟病等等，傳統的「攝護腺電刀刮除手術」對於這類的病人手術風險相對較高，所幸近年來發展出許多新穎的「攝護腺雷射汽化切割手術」，造福不少男性朋友。

吳醫師也強調，傳統「攝護腺電刀刮除手術」有大量出血、性功能障礙及「水中毒」等副作用風險；新型的「攝護腺雷射汽化切割手術」則是出血少、較不影響性功能以及降低水中毒風險，若術後恢復狀況良好，隔天即可出院。如果遇到病人同時合併內科疾病、心肺功能較差、有凝血功能障礙者，通常會建議採用雷射手術以降低風險。

(中時)